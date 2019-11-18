شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الأرجنتين والان مع التفاصيل

الإثنين 18 نوفمبر 2019 تسلم وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم الإثنين، نسخة من أوراق اعتماد سفير الارجنتين غير المقيم لدى اليمن مارسيلو جيلاردوني.

Advertisements وبحث الحضرمي مع السفير الإرجنتيني سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين .. منوها بموقف حكومة الأرجنتين الداعم والمساند للحكومة والشعب اليمني . من جانبه أكد السفير الأرجنتيني على دعم بلاده للحكومة الشرعية وامن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية.

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