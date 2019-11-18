الشرعية اليمنية تدين إحتجاز الميليشيات لسفينة وزوارق كورية قبالة سواحل البحر الأحمر

الإثنين 18 نوفمبر 2019

صورة من اللقاء

ادان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية باحتجاز سفينة كورية جنوبية وزورقين مرافقين لها قبالة جزيرة كمران، حسبما أفادت وكالة سبأ الرسمية .



جاء ذلك خلال لقائه سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن وونج بارك، لمناقشة التصعيد الحوثي الخطير في البحر الأحمر والذي يشكل تهديدا خطيرا لحرية الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر.

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وأكد الحضرمي ان هذه الممارسات الاستفزازية وغير القانونية ستؤثر سلبا على حرية الملاحة الدولية وخطوط التجارة العالمية في البحر الأحمر.. مشيرا الى ان هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، ويتنافى مع روح اتفاق ستوكهولم الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وطالب الوزير بالإفراج الفوري عن السفينة والزورقين المرافقين لها وطاقمهما بالكامل في اسرع وقت، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الامن بإدانة مثل هذا الممارسات التي تهدد الامن والسلم الدوليين.

من جانبه أكد السفير الكوري على متانة العلاقات بين البلدين الصديقين وعن أمله في سرعة إطلاق السفينة والزورقين المرافقين وطاقمهم بالكامل احترامًا للقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة.