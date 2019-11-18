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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تعرف على الوزراء والمسؤولين الذين وصلوا إلى عدن والان مع التفاصيل
الإثنين 18 نوفمبر 2019
أفصحت مصادر صحفية، عن أسماء الوزراء والمسؤولين الذين وصلوا برفقة رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك إلى العاصمة عدن .
وبحسب مراسل قناة العربية والحدث في عدن، ردفان الدبيس، فإنه المسؤولين الذين وصلوا برفقة رئيس الوزراء، هم الدكتور، سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء، ووزير المالية سالم بن بريك ووزير الكهرباء محمد العناني، ووزير الأوقاف أحمد بن عطية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور، حسين باسلامة، ووزير الإتصالات، لطفي باشريف ووزير الإدارة المحلية ومحافظ البنك المركزي ومدير عام مكتب رئيس الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء .
وأضاف أن عدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات وصلوا إلى العاصمة عدن على متن نفس الرحلة .
وفي وقت سابق ذكرت مصادر محلية، أن رئيس الوزراء وصل ظهر اليوم الإثنين إلى العاصمة عدن .
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