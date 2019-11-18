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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف هوية سفير السويد الجديد لدى اليمن والان مع التفاصيل
الإثنين 18 نوفمبر 2019
صورة من اللقاء
عينت دولة السويد، نيكلاس تروفي، سفيراً غير مقيم لدى الجمهورية اليمنية .
ذكرت وكالة سبأ الحكومية، ان وزير الخارجية محمد الحضرمي تسلم اليوم نسخة من أوراق اعتماد سفير السويد غير المقيم لدى اليمن نيكلاس تروفي .
وخلال اللقاء، ثمن الحضرمي دعم السويد للحكومة الشرعية ولعملية السلام وجهود المبعوث الأممي لليمن .. مؤكدا حرص الحكومة اليمنية الكامل على السلام وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد بما فيها اتفاق الحديدة قبل الشروع في أي مشاورات سياسية قادمة.
وأشاد في الوقت ذاته بجهود السويد التي ساهمت بشكل كبير في التوصل إلى هذا الاتفاق العام الماضي.
من جانبه اكد السفير السويدي دعم بلاده للحكومة الشرعية ولجهود المبعوث الأممي ولعملية السلام، معربا عن آمله في التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام للازمة اليمنية.
والسفير نيلاس تروفي، كان قبل تعيينه في اليمن، سفيراً للسويد لدى المملكة العربية السعودية .
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