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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الإخوان تواصل اختطاف المواطنين في محافظة شبوة والان مع التفاصيل
الإثنين 18 نوفمبر 2019
واصلت مليشيا الإخوان في محافظة شبوة اختطاف المواطنين والمناهضين لها بحجة أنهم مطلوبين أمنياً.
وقالت المصادر إن مليشيا الإخوان اختطفت اليوم الإثنين، تشرين الثاني 18، 2019، مواطنين اثنين من مديرية حبان، وقامت بنقلهما إلى مكان مجهول.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيات الإخوانية أصدرت مؤخراً قائمة بأسماء المعارضين لها والمواطنين الرافضين لوجودها بشبوة من أجل القبض عليهم والتنكيل بهم.
ونشرت مليشيا الإخوان أمس آليات عسكرية في مديرية حبان وعدد من مناطق المحافظة بحجة ملاحقة مطلوبين أمنيا.
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