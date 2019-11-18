ألمانيا تدعو إيران إلى احترام الاحتجاجات المشروعة

الإثنين 18 نوفمبر 2019

روحاني

دعت ألمانيا اليوم الإثنين، تشرين الثاني 18، 2019 ايران إلى احترام الاحتجاجات المشروعة.



وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعربت عن دعمها للشعب الإيراني في" تظاهراته السلمية "، وإدانة استخدام القوة ضد المتظاهرين.

وأكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ستيفاني غريشام، في بيان نشر الأحد: أن "الولايات المتحدة تدعم الشعب الإيراني في احتجاجاته السلمية ضد النظام... نحن نندد باستخدام القوة المميتة والقيود الصارمة على الاتصالات المفروضة على المتظاهرين".

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وفي وقت سابق، علق وزير الخارجية الأمريكي على الاحتجاجات، التي تشهدها إيران، قائلا إن الولايات المتحدة الأمريكية، تقف مع الشعب الإيراني.

وأضاف بومبيو، على "تويتر"، السبت: "كما قلت للشعب الإيراني، منذ عام ونصف، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تقف معكم".

وأعاد وزير الخارجية الأمريكي، نشر تدوينة سابقة منذ عام 2018، كان يقول فيها: "إنه يشعر بالفخر، أن الشعب الإيراني لم يبق صامتا، على الانتهاكات، التي تقوم بها حكومته"، مضيفا: "واشنطن تسمعكم. واشنطن تدعمكم، واشنطن تقف معكم".