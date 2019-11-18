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شكرا لقرائتكم خبر عن قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع للمليشيا في منبه بصعدة والان مع التفاصيل
الإثنين 18 نوفمبر 2019
قصفت القوات السعودية، اليوم الإثنين، تشرين الثاني 18، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي البلاد.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.
وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي.
وتتعرض مواقع وتحركات وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.
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