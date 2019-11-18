ازدحام المرضى من الأطفال بمستشفيات تعز جراء الحمى الفيروسية

الإثنين 18 نوفمبر 2019

انتشرت مؤخرا الحمى الفيروسية بشكل مخيف في محافظة تعز، ما تسبب في إصابة آلاف الأشخاص في ظل عجز السلطات الرسمية في مواجهة الوباء.



وبحسب المصادر، فإن أسر بكامل أفرادها ترقد بالمستشفيات.

ووجه ناشطون نداء للحكومة والمنظمات الدولية الانسانية للتدخل العاجل لانقاذ تعز,

ويأتي هذا في ظل تزايد اعداد المصابين بالحمى الفيروسية والضنك.

وتظخر تالصور، أن السرير لمريضين وهناك من يتلقون العلاج في ممرات المستشفيات وعلى كراسي الانتظار نظراً لازدحام الأسِرة بالمرضى.

وكان طبيب يعمل بأحد المستشفيات الحكومية أفاد بأن الحمى الفيروسية التي انتشرت بشكل مُخيف بمحافظة تعز، ليست حمى ضنك.

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وبحسب مصادر طبية، فإن الحمى الفيروسية تشبه أعراضها حمى الضنك إلا أن مضاعفاتها خطيرة. وقال الطبيب، آدم الجعيدي، إن "90% من حالات الإصابة بالحمى الفيروسية والتي نشك بأنها حمى الضنك تطلع نتائج فحوصاتها (negative) يعني سلبية يعني أنها ليست ضنك بل حمى فيروسية غير معروف سببها".

وأضاف الجعيدي وهو طبيب في المستشفى الجمهوري الحكومي، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "منذ بداية جائحة الحمى إلى اليوم واجهنا المئات إن لم نقل الآلاف من حالات الحمى في أكثر من مستشفى لم نلقى سوى 5% من الحالات مثبته أنها ضنك يعني أن 95 تطلع سلبية كما أسلفنا".

وأشار إلى أن فيروس آخر "يغزو تعز" لافتاً إلى وجود فيروسات قاتلة إلا أن المسؤولين مهتمين بالكوليرا لأن فيها ملايين الدولارات من المنظمات. حد قوله.

ويأتي هذا في حين قال مدير مركز مكافحة الأمراض والترصد الوبائي، الدكتور ياسين عبدالملك، إن عدد حالات الاشتباه بالحميات "الحمى الفيروسية والضنك" وصلت إلى 6467 حالة، بينها 2991 إيجابية و1666 سلبية"، مشيراً أن الوفيات بلغت خمس حالات. وأضاف عبدالملك، وفق تصريحات صحيفة أن "الأنشطة مستمرة في عمليه الرش الضبابي والتثقيف الصحي وإزالة بؤر تجمع البعوض الذي تواجده بات طفيف".