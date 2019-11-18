وثائق سرية..قمة الإخوان وفيلق القدس في تركيا بحثت التحالف ضد المملكة

المناطق-الرياض

كشف صحيفة “انترسبت” الأمريكية وثائق سرية قالت إنها لقمة غقدت في إبريل 2014م في تركيا وجمعت قيادات من فيلق القدس الإرهابي الإيراني وقيادات من تنظيم الأخوان المسلمين الذين تستضيفهم تركيا على أراضيها.

وحسب صحيفة انترسبت فإن أحد فنادق تركيا شهد لقاءاً حميماً جمع مسؤولون في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني مع أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، وكان هدفه التآمر ضد المملكة.

وحسب الوثائق المسربة فإن القمة السرية جاءت في لحظة حرجة لكل من فيلق القدس وجماعة الإخوان، حيث كان الجيش العراقي يواجه داعش الذي كان يهدد استقرار الدولة المجاورة لإيران، بينما كانت جماعة الإخوان المسلمين تعاني بعد إزاحة الجيش حكومة الإخوان والرئيس المحسوب على التنظيم محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.

وحسب الوثائق كانت تركيا تعتبر مكانا آمنا للقمة، حيث كانت واحدة من الدول القليلة التي تربطها علاقات جيدة مع كل من إيران والإخوان المسلمين في ذات الوقت، وذكرت الوثائق السرية أن تركيا رفضت منح تأشيرة دخول لقائد فيلق القدس الإرهابي “قاسم سليماني” خشية ظهروه على أراضيها، الصحيفة الأمريكية.

ووفقاً لتلك الوثائق حضر الاجتماع وفد رفيع المستوى من فيلق القدس، بقيادة أحد من نواب سليماني، عرف في الوثيقة باسم “أبو حسين”، فيما حضره من جانب الإخوان ثلاثة من أبرز قياداتها المصرية في المنفى وهم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان والأمين العام للتنظيم الدولي إبراهيم منير، ومحمود الإبياري، ويوسف ندا.

وأكد وفد الإخوان أن هناك بالفعل خلافات بين إيران كرمز وممثل عن الشيعة والإخوان المسلمين كممثل للعالم السني، لكنه أكد أنه “ينبغي التركيز على أرضية مشتركة للتعاون، وأن العدو “المشترك لكل منهما هو كراهيتهما للملكة العربية السعودية”.

بحسب الوثيقة، بحث الطرفان إمكانية التعاون ما بين الحوثيين وجماعة الإخوان المسلمين في اليمن لتقليل الصراع بينهما وإدارته ناحية السعودية.

وكان بعض الخبراء قد عارضوا رغبة إدارة الرئيس دونالد ترامب وضع جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، مبررين أنها لم تتورط في أنشطة إرهابية.

وتأتي هذه المعلومات ضمن وثائق مسربة من أرشيف الاستخبارات الإيرانية حصل عليها موقع “ذا إنترسبت” ونشرها بالتعاون مع صحيفة نيويورك تايمز، وهي مكونة من 700 صفحة كتبها ضباط أمن واستخبارات إيرانيون في الفترة 2014-2015.