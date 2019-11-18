بطل عراقي يعلق على حصده للميدالية الفضية في بطولة العالم لبناء الاجسام

2019-11-18 | 13:33
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علق اللاعب العراقي، علي حسين فرحان، على حصده للمديالية الفضية في بطولة العالم لبناء الاجسام "كأس الماس" في الهند.
وقال فرحان في حديث للسومرية نيوز، إنه "حصلت على المديالية الفضية في بطولة العالم لبناء الاجسام بالهند لوزن 90 كغم بعد منافسة قوية مع لاعبين من جميع انحاء العالم".
واوضح أن "الفوز اهديه الى جميع الشعب العراقي من شماله الى جنوبه"، معرباً عن امله في "تحقيق المزيد من الالقاب في المنافسات المقبلة".
يذكر ان منتخب العراق شارك باربع لاعبين وحصد ذهبيتين وفضيتين.
واوضح أن "الفوز اهديه الى جميع الشعب العراقي من شماله الى جنوبه"، معرباً عن امله في "تحقيق المزيد من الالقاب في المنافسات المقبلة".
يذكر ان منتخب العراق شارك باربع لاعبين وحصد ذهبيتين وفضيتين.
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