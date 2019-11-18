بطل عراقي يعلق على حصده للميدالية الفضية في بطولة العالم لبناء الاجسام

وقال فرحان في حديث للسومرية نيوز، إنه "حصلت على المديالية الفضية في بطولة العالم لبناء الاجسام بالهند لوزن 90 كغم بعد منافسة قوية مع لاعبين من جميع انحاء العالم".

واوضح أن "الفوز اهديه الى جميع الشعب العراقي من شماله الى جنوبه"، معرباً عن امله في "تحقيق المزيد من الالقاب في المنافسات المقبلة".



يذكر ان منتخب العراق شارك باربع لاعبين وحصد ذهبيتين وفضيتين.