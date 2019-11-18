'البومة'... أسرع سيارة في العالم وهذا ثمنها (فيديو)

سيارة أسبارك "آول"، أو "البومة"، هي أسرع سيارة في العالم، إذ تصل من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 1.69 ثانية فقط وبحاجة لـ 10.6 ثانية للوصول لسرعة 300 كيلومتر في الساعة، حسبما ذكر موقع شركة أسبارك على الانترنت.

تعتبر "البومة" أول سيارة خارقة يابانية كهربائية بالكامل على الإطلاق، ويمكن قيادة السيارة لمسافة 450 كيلومتراً دون إعادة شحنها.

أسبارك آول هي سيارة كهربائية يابانية تعد الأسرع في العالم بقوة 2012 حصان وعزم 2000 نيوتن متر، كما أن الشحن الكامل يكفي لتقطع السيارة 450 كيلومتر، وسعرها يعادل تقريبا 3.2 مليون دولار ويصنع منها 50 نسخة فقط للبيع حول العالم ويمكن حجزها عن طريق موقع الشركة الرسمي.

