الكشف عن موعد التصويت على مقترح قانون اللجنة الاولمبية في البرلمان

رياضة 2019-11-18 | 13:20 421 مشاهدة كشفت لجنة الشباب والرياضة النيابية، موعد التصويت على مقترح قانون اللجنة الاولمبية العراقية في مجلس النواب. وقال رئيس اللجنة، عباس عليوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "مقترح قانون اللجنة الاولمبية العراقية، سيعرض للتصويت عليه في جلسة غدا لتجنب العقوبات الدولية على الرياضة العراقية". واضاف ان "مقترح القانون تم اعداده من قبل اللجنة لغرض التصويت عليه من اجل اقراره ضمن المهلة التي حددتها اللجنة الاولمبية الدولية والتي تنتهي في 30 من الشهر الجاري"، منوها إلى ان "التصويت على القانون ضمن المهلة الزمنية المحددة سيجنب الرياضة العراقية العقوبات التي قد تصل الى الحرمان من اللجنة الاولمبية الدولية".



واوضح النائب عليوي، ان "لجنة الشباب والرياضة عكفت خلال الفترة الماضية على عقد سلسلة اجتماعات مع الجهات

واوضح النائب عليوي، ان "لجنة الشباب والرياضة عكفت خلال الفترة الماضية على عقد سلسلة اجتماعات مع الجهات الرياضية المعنية كما استضافت شخصيات رياضية وممثلين عن وزارة الرياضة واللجنة الاولمبية العراقية لغرض رفدها بالملاحظات من اجل انضاج مقترح القانون والتصويت عليه خدمة للرياضة العراقية كونه من القوانين المهمة التي كانت معطلة خلال الدورات النياببة الماضية".

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