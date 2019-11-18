نائب عن الفتح: من الضروري أن يشمل التعديل الوزاري جميع المكونات

أكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، الاثنين، ضرورة أن تكون هناك معايير واضحة ومحددة لعملية التعديل الوزاري، داعياً إلى أن يشمل التعديل جميع المكونات.
وقال القدو في حديث لـ الخليج 365، إنه "بحال أراد رئيس الوزراء إجراء تغيير وزاري فعليه إعلام البرلمان بالمشاكل أو مكامن الخطأ أو الفشل في بعض الوزراء حتى نقتنع بموجبات عملية التعديل في تلك الوزارات"، مبيناً أن "هناك ضرورة أيضاً أن تكون هناك معايير واضحة ومحددة لعملية التغيير".
وأضاف القدو، أن "الأمر الآخر هو ضرورة أن يشمل التغيير جميع المكونات فلا يمكن استثناء طرف معين على حساب الطرف الآخر"، لافتاً إلى أن "عملية الاستثناء لجهات دون غيرها هو أمر غير صحيح".
وأضاف القدو، أن "الأمر الآخر هو ضرورة أن يشمل التغيير جميع المكونات فلا يمكن استثناء طرف معين على حساب الطرف الآخر"، لافتاً إلى أن "عملية الاستثناء لجهات دون غيرها هو أمر غير صحيح".
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أشار في مناسبات عديدة إلى أنه بصدد إجراء تعديل وزاري لعدد من الوزارات.
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