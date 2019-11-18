طرق لاستعادة الرسائل المحذوفة على 'فيسبوك ماسنجر'

ويقدم موقع "بزنس إنسايدر" طرق مختلفة لاستعادة الرسائل المحذوفة على تطبيق "فيسبوك ماسنجر".
عبر فيسبوك أندرويد:
- ثبت تطبيق Stellar Data Recovery عبر هاتفك "أندرويد.
- افتح التطبيق، الذي هو عبارة عن أداة مخصصة لاستعادة الرسائل المحذوفة ومقاطع الفيديو الصور وجهات الاتصال وكل بيانات الوسائل المتعددة.
عبر فيسبوك سطح المكتب:
- قم بتوصيل هاتف "أندرويد" بحاسبك الشخصي أو المحمول، وقم تشغيل تطبيق Stellar Data Recovery من على هاتفك.
- انقل تفعيل التطبيق إلى حاسبك الشخصي أو المحمول.
- ستجد أن البيانات المحذوفة محفوظة في ملفات بصيغة PDF.
عبر فيسبوك آيفون:
- لا يمكن تثبيت تطبيق Stellar Data Recovery على هواتف "آيفون.
- انتقل إلى إعدادات فيسبوك الخاصة بك.
- اذهب إلى خاصية عرض وتحميل جميع المعلومات عن نشاط فيسبوك السابق الخاص بك.
- ستجد يصل لك مجموعة من الرسائل الكاملة بكل نشاطك عبر فيسبوك وفيسبوك ماسنجر، من بينها كافة رسائلك المحذوفة عبر التطبيق.
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