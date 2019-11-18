رسمياً.. ياسر قاسم خارج اسوار اوربيرو السويدي

وانضم قاسم إلى النادي هذا الصيف لتعزيز الفريق ولعب 12 مباراة ، 6 منها منذ البداية، وصنع هدفين.

وقال أكسل كايل مدير فريق الكرة بنادي اوربيرو في تصريح للموقع الرسمي للنادي السويدي، انه "أصبح من الواضح اليوم أن اوربيرو ولاعب الوسط ياسر قاسم، يختاران الذهاب بطرق مختلفة".



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واوضح أن "ياسر جاء خلال الصيف ولعب خلال فترة مهمة للفريق حين تعرضنا فيها لإصابات في وسط الملعب وبفضل تجربته، قام ياسر بعمل رائع داخل وخارج الملعب، بما يتماشى تمامًا مع ما يمكن أن نتوقعه".

واضاف مدير الفريق، "نشكر ياسر قاسم على وقته في النادي ونتمنى له التوفيق في حياته المهنية في المستقبل".

ولد قاسم عام 1991 ، ولعب مع العديد من الأندية في إنجلترا خلال مسيرته وخلال فترة تواجده في توتنهام هوتسبر 18 عامًا.