- 1/2
- 2/2
2019-11-18 | 12:58
1,340 مشاهدة
اعلن نادي اوربيرو السويدي، عدم تجديد عقده مع اللاعب العراقي ياسر قاسم بعد اقل من اربعة اشهر من انضمامه لصفوف النادي.
وقال أكسل كايل مدير فريق الكرة بنادي اوربيرو في تصريح للموقع الرسمي للنادي السويدي، انه "أصبح من الواضح اليوم أن اوربيرو ولاعب الوسط ياسر قاسم، يختاران الذهاب بطرق مختلفة".
واوضح أن "ياسر جاء خلال الصيف ولعب خلال فترة مهمة للفريق حين تعرضنا فيها لإصابات في وسط الملعب وبفضل تجربته، قام ياسر بعمل رائع داخل وخارج الملعب، بما يتماشى تمامًا مع ما يمكن أن نتوقعه".
واضاف مدير الفريق، "نشكر ياسر قاسم على وقته في النادي ونتمنى له التوفيق في حياته المهنية في المستقبل".
ولد قاسم عام 1991 ، ولعب مع العديد من الأندية في إنجلترا خلال مسيرته وخلال فترة تواجده في توتنهام هوتسبر 18 عامًا.
يذكر أن قاسم وقع على عقد لمدة نصف موسم مع اوربيرو.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. ياسر قاسم خارج اسوار اوربيرو السويدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.