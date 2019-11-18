نقيب معلمي النجف يطالب بتعطيل الدوام الى اشعار اخر

طالب نقيب معلمي النجف محمد البديري، الاثنين، بتعطيل الدوام الى اشعار اخر، مشيرا الى ان ذلك سيحافظ على سلامة الجميع.

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، انه "في ظل تخلي القيادات الادارية بوزارة التربية عن كوادرها، وتركهم بالدوام بهذه الاجواء غير المناسبة وتكرار التجاوزات، نطالب اصحاب القرار بتعطيل الدوام الى إشعار أخر".

واضاف ان "ذلك يأتي حفاظا على سلامة الجميع".