باشرت فرق الدفاع المدني، ظهر اليوم الاثنين، باطفاء الحرائق التي اشعلتها مجاميع صباحا في طريق النجف - كوفة. وقال مراسل الخليج 365، في النجف، إن فرق الاطفاء باشرت باخماد الحرائق وفتح الطرق بمساندة عدد من ابناء النجف المعتصمين في ساحة الصدرين الذين شكلوا مجاميع للتوجه واخماد الحرائق وفتح الشوارع. واحرق مجموعة من الاشخاص "الملثمين"، في وقت سابق صباح اليوم الاثنين، اطارات في شارع نجف – كوفة لشل حركة سير المركبات، كما رفضوا تدخل فرق الدفاع المدني لمكافحة النيران. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. فرق الدفاع المدني تباشر باطفاء حرائق طريق النجف كوفة بمشاركة المعتصمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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