بشار رسن: طوينا فرحة الفوز على إيران.. اثق بتقديم الافضل أمام البحرين

2019-11-18 | 12:34
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اكد لاعب نادي بيرسبوليس الايراني والمنتخب الوطني العراقي، بشار رسن، ان منتخب اسود الرافدين، طوى فرحة الفوز على ايران في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وقال رسن في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن "فرحة الفوز ونشوته على ايران طويناها"، مبيناً ان "مباراة البحرين مهمة جدا لتعزيز تصدرنا للمجموعة ".
واضاف لاعب بيرسبوليس الايراني، "اتمنى تعزيز المستوى والاداء الذي قدمته في مباراة ايران ولي ثقة كبيرة بلاعبينا لتقديم الافضل امام البحرين".
ويتصدر المنتخب الوطني، المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، يليه المنتخب البحريني في وصافة الترتيب برصيد 8 نقاط.
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