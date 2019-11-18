بشار رسن: طوينا فرحة الفوز على إيران.. اثق بتقديم الافضل أمام البحرين

وسيواجه المنتخب الوطني، نظيره البحريني على استاد عمان الدولي في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم غدٍ الثلاثاء.

وقال رسن في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن "فرحة الفوز ونشوته على ايران طويناها"، مبيناً ان "مباراة البحرين مهمة جدا لتعزيز تصدرنا للمجموعة ".



واضاف لاعب بيرسبوليس الايراني، "اتمنى تعزيز المستوى والاداء الذي قدمته في مباراة ايران ولي ثقة كبيرة بلاعبينا لتقديم الافضل امام البحرين".

ويتصدر المنتخب الوطني، المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، يليه المنتخب البحريني في وصافة الترتيب برصيد 8 نقاط.

