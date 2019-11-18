ارتفاع مبيعات البنك المركزي الى اكثر من 247 مليون دولار

اعلن البنك المركزي العراقي، الاحد، عن بيع اكثر من 247 مليون دولار وبمشاركة 30 مصرفا.

و شهد البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته لتصل الى 247 مليون و900 الف دولار غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1190 دينار لكل دولار ،مقارنة بيوم امس الاحد التي بلغت المبيعات فيها 199 مليون و713 الف دولار.

وتوزع الطلب بواقع 228 مليون و940 الف دولار لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما توزعت البقية الباقية والبالغة 18 مليون و960 الف دولار على شكل بيع نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1190 دينار لكل دولار واحد.

Advertisements

فيما لم تتقدم اي من المصارف الـبالغة 30 مصرفا وواحدة من شركات التحويل المالي في مزاد العملة باي عروض لبيع الدولار .

يذكر ان البنك المركزي يجري جلسات يومية لبيع وشراء العملات الاجنبية ما عدا العطل الرسمية التي يتوقف البنك عن هذه المزادات.