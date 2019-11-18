محمد بن زايد ورئيس غانا يبحثان تعزيز الاستثمار بين البلدين

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الإثنين، مع الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، جملة من الملفات أبرزها سبل دعم العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.

ولدى وصوله إلى قصر الوطن في أبوظبي، جرت مراسم استقبال رسمية لرئيس غانا، حيث اصطحبه الشيخ محمد بن زايد إلى منصة الشرف، وعزُف السلام الجمهوري، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بنانا أكوفو أدو.

وتناولت المباحثات بين الجانبين تطورات العلاقات بين الإمارات وغانا في المجالات المختلفة وسبل وآليات دعمها وتنميتها ودفعها إلى الأمام، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





ورحب الشيخ محمد بن زايد في بداية المباحثات بأكوفو، مؤكدا أن هذه الزيارة ستعزز العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة.

كما نقل له تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتمنياته لغانا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.

وقال ولي عهد أبوظبي إن "العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية غانا قديمة لكنها شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار وهناك فرص كبيرة لمزيد من التعاون بين بلدينا نعمل على استثمارها لصالح شعبينا".

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وأضاف "لدى الإمارات تجربة تنموية رائدة وناجحة، واقتصاد غانا يعد من أسرع الاقتصادات الأفريقية نموا، وهذا يوفر قاعدة مهمة لتنمية الشراكات الاقتصادية والتجارية والتنموية بين البلدين".

وأكد الشيخ محمد بن زايد أن غانا دولة مهمة في أفريقيا بشكل عام وغرب القارة بوجه خاص وعضو أساسي في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" وهذا يجعل الإمارات تنظر إليها وإلى العلاقات معها باهتمام كبير.

وأشار إلى أن الإمارات تعطي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتها مع دول القارة الأفريقية على أسس من الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة، والحرص على مصالح شعوبها في التنمية والاستقرار والسلام.

وتابع: "ضمن هذا السياق نتطلع إلى علاقات أوثق مع غانا واتخاذ مزيد من الخطوات الإيجابية على طريق تعزيز هذه العلاقات على المستويات كافة".

وعبر عن ثقته بأن هذه الزيارة للرئيس الغاني سيكون لها دور مهم في مسار العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أكد الرئيس نانا أكوفو أدو، حرص بلاده على تطوير تعاونها مع الإمارات في مختلف المجالات خاصة الاستثمارية والتنموية الواعدة بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويلبي الطموحات في البناء والازدهار في البلدين.



وثمّن الرئيس الغاني نهج التعاون الذي تنتهجه دولة الإمارات مع الشعوب والدول الصديقة لتحقيق تقدمها ونهضتها.

وشدد الجانبان في ختام الجلسة، على أهمية البناء على العلاقات التي تجمع البلدين وتطويرها من خلال دعم جوانب التعاون كافة، في ظل امتلاك البلدين العديد من المقومات والفرص الواعدة.