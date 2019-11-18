تأجيل انعقاد القمة العربية الأفريقية لـ2020

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فاطمة بديرالإثنين 2019/11/18 04:06 م بتوقيت أبوظبي
جامعة الدول العربية - أرشيفية
أعلنت جامعة الدول العربية، الإثنين، تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية، التي كانت مقررة يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بالعاصمة السعودية الرياض.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن السعودية -بصفتها الدولة المضيفة- أفادت كلا من الجامعة ومفوضية الاتحاد الأفريقي بقرارها تأجيل القمة.
وجاء في البيان أنه تم الاستقرار على موعد جديد لعقد القمة خلال الربع الأول من عام 2020، دون تحديد تاريخ بعينه أو أي تفاصيل أخرى.
وأوضح المصدر المسؤول أن قمة الرياض ستكون الخامسة من نوعها التي تنعقد في سياق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الدول العربية والأفريقية.
وانطلقت هذه المسيرة بانعقاد القمة العربية الأفريقية الأولى بالقاهرة عام 1977.
واستضافت مدينة سرت الليبية القمة الثانية عام 2010، ثم عُقدت الثالثة في الكويت عام 2013.
فيما انعقدت القمة الرابعة في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.
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