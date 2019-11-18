ألمانيا تحث إيران على احترام حق التظاهر

دعت ألمانيا، الإثنين، السلطات الإيرانية إلى احترام المظاهرات "المشروعة" ضد ارتفاع أسعار البنزين، وفتح حوار مع المحتجين.

وقالت أولريك ديمر المتحدثة باسم المستشارة أنجيلا ميركل: "إنه أمر مشروع ويستحق احترامنا أن يعبر الناس بشجاعة عن مظالمهم الاقتصادية والسياسية كما يحدث حاليا في إيران".

وأضافت المتحدثة: "على الحكومة الإيرانية الاستجابة للاحتجاجات الحالية بإبداء الاستعداد للدخول في حوار".

Advertisements

ودخلت المظاهرات في إيران، الإثنين، يومها الرابع؛ احتجاجا على رفع أسعار البنزين بنسبة 300%، وامتدت إلى 65 مدينة في 25 محافظة بجميع أنحاء البلاد.

الاحتجاجات العارمة التي وصفتها المعارضة الإيرانية بأنها "انتفاضة شعب" شهدت، مساء السبت، مواجهات دامية بين المحتجين وقوات الأمن التي حاولت تفريقهم.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل في إيران العديد من الصور والمقاطع التي تظهر مئات الإيرانيين في كل من أصفهان والأهواز وأرومية، وهم يقفون في طوابير طويلة في المحطات، بينما تنتشر أعداد كبيرة من قوات الأمن ووحدات مكافحة الشغب.

ويقول الإيرانيون إن متوسط دخلهم الذي لا يتجاوز نحو 200 دولار لا يستطيع تحمّل أعباء زيادة أسعار البنزين، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأسفرت الاحتجاجات، التي تضرب أكثر من 50 مدينة إيرانية، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين، كما اعتقلت السلطات الإيرانية، الأحد، 40 متظاهرا في مدينة يزد، بعد ضوء أخضر من المرشد علي خامنئي لقمع احتجاجات الوقود المندلعة في البلاد.