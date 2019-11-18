انت الان تتابع الكرملين يؤكد مشاركة بوتين في قمة السلام الأوكرانية في #باريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

أكد الكرملين يوم الاثنين مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة رباعية دولية مقررة في باريس في التاسع من ديسمبر كانون الأول تهدف لتعزيز جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع في شرق أوكرانيا.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية يوم الجمعة مشاركة زعماء فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا في هذه القمة، لكن لم يؤكد الكرملين مشاركة بوتين سوى اليوم.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين اليوم الاثنين إن بوتين سيحضر القمة، لكنه أحجم عن الحديث عما تتوقعه موسكو بشأنها.