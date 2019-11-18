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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إصابة شخصين في انهيار منزل قديم بالرياض الإثنين 18 نوفمبر 2019 البيمن العربي - متابعات قال الدفاع المدني السعودي، اليوم الاثنين، إن منزلاً قديماً مؤلفاً من طابقين، انهار في ساعات الفجر وتسبب بإصابة شخصين واحتجاز ثالث تحت الأنقاض.

Advertisements وأوضح الدفاع المدني عبر ”تويتر“، أن فرقه تمكنت من إنقاذ الشخص المحتجز تحت أنقاض المنزل الواقع في حي عتيقه بالعاصمة. وأضاف أن شخصين آخرين أصيبا في الحادث، دون تحديد حالتهما الصحية بعد الحادثة. ولم تتضح بعد أسباب سقوط المنزل ولا هوية مالكه أو ساكنيه.

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