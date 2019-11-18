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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكرملين يؤكد مشاركة بوتين في قمة السلام الأوكرانية
الإثنين 18 نوفمبر 2019
البيمن العربي - متابعات
أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ، اليوم الاثنين ،أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في قمة دولية رباعية بباريس في التاسع من ديسمبر كانون الأول المقبل ، في محاولة لتعزيز الجهود من أجل حل سلمي للنزاع في شرق أوكرانيا.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية ، الجمعة الماضية ، مشاركة زعماء فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا في هذه القمة، لكن لم يؤكد الكرملين مشاركة بوتين سوى اليوم.
وأوضح ديمتري بيسكوف، للصحفيين أن بوتين سيحضر لكنه رفض مناقشة توقعات موسكو للحدث.
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