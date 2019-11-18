شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران تشتعل.. رصد لتطورات الاحتجاجات لحظة بلحظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ خاص: اشتعلت المظاهرات في أكثر من ستين مدينة إيرانية منذ يوم الجمعة الماضية، وأحرق المتظاهرون عشرات البنوك ومقرات للحرس الثوري وحوزات وغيرها.

وأطلق ناشطون هشتاجات عن الانتفاضة في إيران، من بينها #إيران_تشتعل، وشاركوا تحته عشرات الفيديوهات والصور والتغريدات. وفيما يلي تفاصيل لعمليات التي طالت بنوكا ومقرات وحوزات: ـ إحراق بنك التجارة في مدينة قلعة حسن ـ إحراق صور خامنئي في مدينة مشهد ـ إحراق عدد من المقار الحكومية في مدينة شيراز ـ إحراج مقرات للبسيج في أصفهان ـ إحراق بنك مسكن في جلستان ـ إحراق مبنى قائم مقام قلعة حسن ـ إحراق بنك ملي في سلطان أباد ـ إحراق تمثال لخامنئي في مدينة شهريار ـ إحراق بلدية الصالحية في العاصمة طهران ـ إحراق بنكي ملت وبارسيان في مدينة رباط كريم ـ إحراق محطات وقود في مدينة شيراز Advertisements ـ إحراق بنك ملت في فردين ـ إحراق بنك سينا في طهران ـ إحراق معظم المباني الحكومية في مدينة بهبهان ـ إحراق بنك مسكن في مدينة بهارستان ـ إحراق بنكي بنك أنصار وملي بمدينة ملارد ـ إحراق مبنى قائم مقام مدينة قدس ـ اقتحام مقر للحرس الثوري في منطقة أنديشة بطهران ـ إحراق محطات الوقود والدوائر الحكومية في مدينة إسلامشهر ـ محاصرة مبنى محافظة يزد ـ إحراق الحوزة الزينبية بمدينة أصفهان ـ إحراق مقار دائرة المرور بمدينة كرج وكل السيارات التي متواجدة في مقار الشرطة. ـ إحراق مقار للشرطة في مدينة شيراز ـ إحراق سيارات قوات مكافحة الشغب في تبريز ـ إحراق سيارات مكافحة الشغب في مدينة كرج ـ إحراق بنك ملي في مدينة باب هاني

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