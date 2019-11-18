قبرص ميل: مصر تحقق نجاحًا كبيرًا في الطاقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قبرص ميل: مصر تحقق نجاحا كبيرا في الطاقة

الإثنين 18 نوفمبر 2019

البيمن العربي - متابعات

أكدت صحيفة "قبرص ميل"، أن هناك نظرة قاتمة تنتظر مستقبل الغاز في قبرص وتحديدًا حقل أفروديت على عكس مستقبل مصر.



وتابعت أن يعد منح الحكومة في الأسبوع الماضي ترخيص استغلال حقل أفروديت للغاز لمدة 25 عامًا لكونسورتيوم نوبل إنرجي وديليك وشل علامة فارقة في تطوير المواد الهيدروكربونية المكتشفة في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص، إنه ليس فقط أول ترخيص من هذا النوع، ولكنه يمكن الكونسورتيوم من الدخول في مفاوضات مع مصنع إدكو المصري لتأمين عقد بيع الغاز لتسييله.

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وأضافت أن تبلغ أسعار الغاز الفورية في أوروبا الآن حوالي 5 دولارات أمريكية لكل مليون برميل سنويًا، حيث بلغ متوسطها حوالي 4 دولارات أمريكية لكل مليون برميل سنويًا على مدار العام وبهذه الأسعار، لن يكون خط غاز شرق ميد قابلًا للتطبيق اقتصاديًا.

وأشارت إلى أن الوضع في مصر مختلف تمامًا، حيث اتخذت مصر مجموعة من التدابير لتحسين سوق الطاقة لديها والذي أدى لوجود فائض للتصدير من الغاز، بالإضافة إلى الوصول حقل "ظهر" للطاقة الإنتاجية الكاملة والتي بلغت 33 مليار متر مكعب خلال العام الجاري.

وأوضحت أن وفرة حقول الغاز في مصر والاكتشافات الصغيرة الأخرى تزيد من فائض الطاقة لديها، كما تقوم الحكومة المصرية ببناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء من CCGT مع زيادة في الكفاءة بنسبة تزيد على 50% مقارنة بالمصانع القديمة، والتي تحتاج إلى كميات أقل من الغاز لإنتاج نفس كمية الكهرباء، كما شرعت في برنامج طموح وناجح حتى الآن للطاقة المتجددة لإنتاج 20% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة الرخيصة بحلول عام 2022، وهذا لن يؤدي فقط إلى فائض في الكهرباء ولكن في الغاز أيضًا.

وأشارت إلى أنه نتيجة لذلك يعمل مصنع إدكو بكامل طاقته ومن المتوقع أن يبدأ المصنع الآخر بالعمل بكامل طاقته خلال العام المقبل.

وأوضحت أن إدكو لم تستطع تصدير الفائض من الغاز خلال شهري أغسطس وحتى أكتوبر لتراجع الأسعار العالمية، ما دفعها لخفض الإنتاج، ولكن الغاز المصري أمامه فرصة للمنافسة على عكس الغاز القبرصي الذي لا يمكنه منافسة الأسعار العالمية بأي شكل.