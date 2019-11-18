موعد والتشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا وأرمينيا والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

يلتقي منتخب إيطاليا أمام نظيره منتخب أرمينيا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، على استاد رينزو باربيرا ضمن مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات يورو 2020.



يبحث المنتخب الإيطالي اليوم عن تحقيق إنجاز تاريخي، حيث يتطلع العملاق الإيطالي لتحقيق العلامة الكاملة في مشواره بالتصقيات بعدما حقق 9 انتصارات من أصل 9 مواجهات خاضها الفريق في الفترة الماضية، وحسم بطاقة التأهل مبكرا.

موعد مباراة إيطاليا وأرمينيا والقنوات الناقلة

تقام مباراة إيطاليا وأرمينيا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبوتس 4.

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ومن المتوقع أن يبدأ روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سيرجو.

خط الدفاع: اتشيربى - بيراجى - بونوتشى - كيستانا.

خط الوسط: باريلا - كاستروفالى - فيراتى - زانيولو.

خط الهجوم: بيلوتى - الشعراوى.