باحث: نفوذ طهران في المنطقة ينهار بسرعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
طهران - الخليج 365
أكد باحث بالشؤون الإيرانية، أن نفوذ طهران في المنطقة ينهار بسرعة.
وأضاف رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية الدكتور محمد أبوالنور، أن الأوضاع السياسية
والاقتصادية والأمنية داخل إيران أكثر خطورة فى ظل تردى الأوضاع المعيشية، لافتا إلى أن أكثر من 50 %من
الشعب تحت خط الفقر، وأن رفع أسعار الوقود بعد العقوبات الأمريكية التي أدت لانخفاض مدمر في دخل النفط
ما تسببت في زيادة البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال في تصريح نشرته صحيفة "عكاظ" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - إن هذه الأوضاع المتردية دفعت الكثير من المواطنين إلى الجمع بين مهن عدة أو اللجوء للجمعيات الخيرية والتسول والعيش فى الشوارع، فيما تتزايد الانتقادات الداخلية حول إنفاق النظام المليارات على تدخلاته
العسكرية ودعم الإرهاب والمليشيات.
وأكد أن نفوذ طهران في المنطقة ينهار بسرعة حتى من قبل بعض الكيانات الموالية لهم، لافتا إلى أن المظاهرات في لبنان والعراق تشكل تهديدا مباشرا لنظام طهران بعدما رفعت الشعوب شعارات تندد بحكام الملالي وبتدخلاتهم في الشأن الداخلي.
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