خبير: ما يجري في إيران يُمثل تهديداً حقيقياً للنظام نتيجة فشله 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

طهران - الخليج 365

قال خبير في الشأن الإيراني، إن ما يجري حاليا يمثل تهديدا ً حقيقيا للنظام نتيجة فشله على كافة المستويات ولجوئه إلىالقتل والقمع والتنكيل والاعتقال لإجهاض الحراك، لكن الإيرانيين نجحوا في كسرحاجز الخوف.



وعزا الخبير في الشأن الإيراني الدكتور محمد عباس ناجي، الحراك الشعبي ضد نظام الملالى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية وتنامي الاحتقان الاجتماعي بعد فشل النظام في تلبية الحد الأدنى من احتياجات الإيرانيين.

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واعتبر في تصريح نشرته صحيفة "عكاظ" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - أن رفع أسعار الوقود الذي أشعل البلاد جاء بمثابة «القشة» التي قصمت ظهر البعير ً من جديد.

وأوضح ناجي، أن إيران تنفق مليارات الدولارات في تمويل وكلائها في المنطقة، في المقابل يواجه الشعب معضلة آخذة في التفاقم تتعلق أساسا بارتفاع نسبة الفقر التي وصلت إلى أبعاد خطيرة، وزيادة الفوارق الطبقية، وغياب العدالة الاجتماعية، وهيمنة المؤسسة الدينية والعسكرية التي تتمتع بامتيازات ضخمة على مختلف مناحي الحياة