شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأرصاد السعودية تحذر من سقوط أمطار رعدية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية، اليوم الأثنين، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات بيش، وصبيا، وفرسان، و الأجزاء الساحلية، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثانية ظهراً. و وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، من جهتها دعت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر فى مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجارى السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدنى.



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