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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمير الكويت يلقى كلمة للشعب بعد استقالة الحكومة الإثنين 18 نوفمبر 2019 البيمن العربي - متابعات يوجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، كلمة إلى الشعب الكويتي في الساعة السابعة من مساء اليوم.

Advertisements يأتي هذا فيما أقال الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، اليوم الإثنين، وزيري الدفاع والداخلية، حسبما أفادت وكالة رويترز. وأشار"الصباح" لتشكيل حكومة جديدة قريبًا، فيما أحال ملف الفساد في "صندوق الجيش" إلى محكمة الوزراء. وعين "الصباح" الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة، كما أمر بتكليف صباح الخالد، وأنس الصالح بتصريف شئون وزارتي الدفاع والداخلية.

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