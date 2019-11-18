شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: إعفاء وزيري الدفاع والداخلية.. وتعيين جابر الصباح رئيساً للوزراء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أصدر أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم (الاثنين) أمراً بإعفاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ناصر صباح الأحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح من منصب كل منهما.

كما أصدر أمير الكويت أمراً بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح -إضافة إلى عمله- بتصريف شؤون وزارة الدفاع، وتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح -إضافة إلى عمله- بتصريف شؤون وزارة الداخلية، وذلك إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

وأصدر أمير الكويت أمراً بتعيين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم لإصدار مرسوم تعيينهم.