افادت قناة الـ "NBN" بأن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ تسلم ملاحظات على اقتراح قانون انشاء ​محكمة​ خاصة للجرائم المالية من ​الحراك المدني​ ووعد بدرسها واخذها بعين الاعتبار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بري تسلم ملاحظات على اقتراح قانون انشاء محكمة خاصة للجرائم المالية من الحراك ووعد بدرسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.