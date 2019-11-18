الفرزلي: الحراك الشعبي هز الواقع لجهة تسريع القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد

لفت نائب رئيس ​مجلس النواب​، ​ايلي الفرزلي​ في ​مؤتمر​ صحفي إلى انه " هناك رأي عام يطالب بالقوانين والاقتراحات لكي يصار الى بحثها واقرارها بالسرعة المطلوبة وقرار رئيس المجلس ​نبيه بري​ كان استنادًا الى هذا المعطى ودعا الى جلسة نيابية الثلاثاء الماضي والتي أرجئت الى يوم غد".

وأوضح انه "هناك عدة اشاعات تطال اقتراح قانون ​العفو العام​ لا اساس لها من ​الصحة​، فقيل انه يشمل تبرئة الناس التي قتلت العسكريين والناس التي اعتدت على الملك العام وهذا أمر لا أساس له من الصحة، ولكن بالرغم من هذا كله فإن الموضوع مطروح كاقتراح معجل مكرر وسيتم طرحه غدا ويستطيع اي نائب بدل ان يغيب ان يقول انه بحاجة إلى مزيد من الدرس ويحال عندها إلى ​اللجان المشتركة​".

وأضاف "يبقى قضية ​قانون الانتخاب​ الذي يعتبر قضية مركزية في تحديد مسار حياتنا العامة ومسار البلد،سيُصار الى ​قانون انتخاب​ نيابي جديد يأخذ بعين الاعتبار المعطيات التي برزت كإرادة شعبية وكيفية وضع ​لبنان​ على سكة ​الدولة المدنية​