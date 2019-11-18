خليل وقع على كشف السرية المصرفية عن أي حساب مالي يخصه في لبنان أو في الخارج

وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، على كشف السرية المصرفية عن أي حساب مالي يخصه في لبنان أو في الخارج وذلك منذ تاريخ دخوله الندوة البرلمانية او توليه اي منصب عام. كما تنازل عن حصانته النيابية في معرض قيامه بعمله كوزير في الحكومات المتعاقبة.
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