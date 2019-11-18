خليل وقع على كشف السرية المصرفية عن أي حساب مالي يخصه في لبنان أو في الخارج

وقّع وزير المالية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​علي حسن خليل​، على كشف ​السرية المصرفية​ عن أي حساب مالي يخصه في ​لبنان​ أو في الخارج وذلك منذ تاريخ دخوله الندوة البرلمانية او توليه اي منصب عام. كما تنازل عن حصانته النيابية في معرض قيامه بعمله كوزير في الحكومات المتعاقبة.

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