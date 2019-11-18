تتظاهر عائلة الشاب علي ولاء مظلوم، الموقوف بتهمة القدح والذم الّتي قدّمها بحقّه مسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في "​حزب الله​" ​وفيق صفا​، أمام ​قصر العدل​ في ​بيروت​.

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كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرة أمام قصر العدل ببيروت لعائلة شاب موقوف بتهمة قدح وذم قدمها بحقه وفيق صفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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