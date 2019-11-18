السماح للبنانيين بالمغادرة عن طريق مطار دمشق الى مطار بيروت عبر البطاقة الشخصية

وجه مدير ادارة ​الهجرة​ والجوازات السوري ​اللواء​ ناجي تركي النمير كتابا الى شركة اجنحة ​الشام​ للطيران اكد فيه بأن "وزير الداخلية السوري وافق على السماح للمواطنين اللبنانيين بالمغادرة عن طريق ​مطار دمشق الدولي​ الى ​مطار بيروت الدولي​ حصرا بموجب البطاقة الشخصية وذلك نظرا للظروف الراهنة التي يمر بها القطر اللبناني الشقيق".

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