وهاب: ما يحصل حوار أميركي إيراني بالنار من بيروت إلى بغداد حتى طهران

لفت رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "الناس تعتبرها ثورة لأن حقها منهوب، جهات اسللطة تراها كباش ومكاسب. الإنتهازيين "عبيعربشوا" على هموم الناس بالساحات والتلفزيونات"، معتبرا أن "ما يحصل حوار أميركي إيراني بالنار من ​بيروت​ إلى ​بغداد​ حتى ​طهران​. والله يعين الضعيف عندما يتفقان. إنتظروا ​ترامب​ على ​تويتر​".

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