أسود: الجمهورية الثالثة لن تكون ثابتة قبل أن تشفوا من انفصامكم

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ الى ان "الانفصام في دوائركم و سلوككم تلبسون عباءة و تهدون الزعامة تسرقون و تنتحبون و ترمون المسؤولية تهدرون الدماء و تزرفون الدموع وتركبون موجة و تستغلون ثورة"، مضيفا:"تريدون ​الجمهورية​ الثالثة و أنتم فيها و لن تكون ثالثة ثابتة قبل أن تشفوا من انفصامكم بدواء تنظيف الجمهورية من نفاياتها السياسية".

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