سرحان هنأ نقيب المحامين ملحم خلف

زار وزير العدل في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ القاضي ​ألبرت سرحان​ نقيب المحامين الجديد ​ملحم خلف​ في مكتبه في قصر عدل بيروت على رأس وفد قضائي وحقوقي، لتهنئته بفوزه في ​الانتخابات​ التي جرت أمس لاختيار نقيب وأربعة أعضاء جدد في مجلس النقابة.



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