الجيش: توقيف شخصين بجرم تعاطي المخدرات وترويجها

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان أن "دورية من ​مديرية المخابرات​ المواطن (س.ك) والسوري (ع.م) في محلة ​الدورة​ – ​المتن​، أوقفت لإقدامهما على تعاطي ​المخدرات​ وترويجها، ودخول الثاني إلى الأراضي اللبنانية خلسة وتجوله من دون أوراق ثبوتية وقانونية، وضبطت بحوزتهما مبلغاً مالياً وكمية مختلفة من المخدرات (كوكايين، باز ​الكوكايين​، ​حشيشة الكيف​)، بالإضافة إلى ثلاثة أجهزة خلوية، و​دراجة نارية​"، مشيرة الى أنه "تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق".

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