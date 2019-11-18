اعتذر الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، عن تولي رئاسة الحكومة المقبلة.
يذكر أن أمير الكويت كان قد عين قبل وقت قليل جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة، كما كلف وزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح بتصريف شؤون وزارة الدفاع بالإضافة إلى عمله.
وكلف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بتصريف شؤون وزارة الداخلية بالإضافة إلى عمله، كما أمر بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما.
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ جابر المبارك يعتذر لأمير الكويت عن تولي رئاسة الحكومة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.