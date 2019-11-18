الشيخ جابر المبارك يعتذر لأمير الكويت عن تولي رئاسة الحكومة المقبلة

اعتذر الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ل​أمير الكويت​ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن تولي ​رئاسة الحكومة​ المقبلة.

يذكر أن أمير الكويت كان قد عين قبل وقت قليل جابر المبارك رئيسا ل​مجلس الوزراء​ وكلفه ب​تشكيل الحكومة​، كما كلف وزير الخارجية صباح ​خالد الحمد الصباح​ بتصريف شؤون ​وزارة الدفاع​ بالإضافة إلى عمله.

وكلف وزير ​الدولة​ لشؤون مجلس الوزراء أنس ​خالد الصالح​ بتصريف شؤون ​وزارة الداخلية​ بالإضافة إلى عمله، كما أمر بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما.