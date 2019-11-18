"طيران الامارات" أعلنت صفقة لشراء 50 "إيرباص 900-350" بـ16 مليار دولار

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة "​طيران الإمارات​" الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، خلال معرض دبي للطيران، "صفقة شراء 50 طائرة "ايرباص" من طراز "900-350" بقيمة 16 مليار دولار، على أن يبدأ تسليم هذه الطائرات في أيار عام 2023".

وتحلّ اتفاقية الشراء هذه محلّ اتفاقية نوايا وُقّعت في شباط الماضي، حيث أعلنت مجموعة "طيران الإمارات" حينها عزمها شراء 30 طائرة "ايه 350" و40 طائرة "ايه 330".