متظاهرون يشعلون النار عند مداخل جامعة في هونغ كونغ تصدياً للشرطة

تحصن ناشطون مطالبون بالديموقراطية داخل حرم جامعة في ​هونغ كونغ​، بعد تحذير ​الشرطة​ من استخدام الرصاص الحي ضدهم، ما يعزز المخاوف إزاء التوتر الذي يهز المدينة منذ ستة أشهر.

وشهد اليوم مرحلةً جديدة من ​العنف​ خلال هذه ​الأزمة​، بعد أسبوع أغلقت خلاله ​المدارس​ والطرقات، وتدخل الجيش ​الصين​ي لتنظيف الشوارع. وسمعت أصوات ​تفجير​ قوية قرابة الفجر قبل أن يندلع حريق كبير عند مدخل جامعة العلوم التطبيقية في هونغ كونغ. وقالت الشرطة إنها أطلقت الرصاص الحي ثلاث مرات على موقع تظاهر مجاور للجامعة، لكن يبدو أن أحداً لم يصب بجروح.

ولا زالت الصين ترفض تنفيذ المطالب الرئيسية للمتظاهرين، التي تتضمن ​انتخابات​ حرة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 7,5 مليون نسمة، ووضع حدّ لتراجع الحريات مع تشديد الصين قبضتها على هونغ كونغ.

وحذرت بكين مراراً من أنها لن تتسامح مع أي معارضة بينما تتزايد الخشية من لجوئها لتدخل عسكري لقمع الاضطرابات.