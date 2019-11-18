أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "ايرنا" أنه تم إحباط عملية اغتيال لممثل المرشد الإيراني وخطيب صلاة الجمعة في مدينة يزد ناصري يزدي وإلقاء القبض على عدد من المهاجمين وهروب عدد آخر منهم
كما ذكرت وکالة أنباء "إيسنا" أن السلطات أحبطت هجوما مسلحا على منزل ممثل المرشد في مدينة يزد وتعتقل بعض المهاجمين، فيما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" أن الحرس الثوري اعتقل 150 من مثيري الشغب في مدينة كرج، والمعتقلون اقروا بتلقيهم تدريبات داخل وخارج البلاد على مهاجمة الممتلكات العامة وحصولهم على أموال لتنفيذ ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الإيرانية تحبط هجوما مسلحا على منزل ممثل المرشد في مدينة يزد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.