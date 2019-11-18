السلطات الإيرانية تحبط هجوما مسلحا على منزل ممثل المرشد في مدينة يزد

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "ايرنا" أنه تم إحباط عملية اغتيال لممثل المرشد الإيراني وخطيب صلاة الجمعة في مدينة يزد ناصري يزدي وإلقاء القبض على عدد من المهاجمين وهروب عدد آخر منهم

كما ذكرت وکالة أنباء "إيسنا" أن السلطات أحبطت هجوما مسلحا على منزل ممثل المرشد في مدينة يزد وتعتقل بعض المهاجمين، فيما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" أن ​الحرس الثوري​ اعتقل 150 من مثيري الشغب في مدينة كرج، والمعتقلون اقروا بتلقيهم تدريبات داخل وخارج البلاد على مهاجمة الممتلكات العامة وحصولهم على أموال لتنفيذ ذلك.