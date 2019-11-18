روسيا تعيد لأوكرانيا ثلاث سفن عسكرية









اسماء السيد - موسكو: أعلنت روسيا أنها سلمت اوكرانيا ثلاث سفن عسكرية كانت احتجزتها قبل سنة خلال حادث بحري وذلك قبل ثلاثة أسابيع على قمة تهدف الى استئناف جهود تسوية النزاع في شرق اوكرانيا، فيما لم تؤكد أوكرانيا الخطوة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "تم تسليم اوكرانيا في 18 تشرين الثاني/نوفمبر ثلاث سفن تابعة للبحرية الاوكرانية قامت بانتهاك الحدود (المائية) الروسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2018".

في المقابل، قال المتحدث باسم البحرية الأوكرانية أوليغ شاليك لوكالة فرانس برس "لن نعلق على الأمر في هذه المرحلة".

وفي نوفمبر 2018، استولت قوات روسية على السفن التي كانت تمر من مضيق كيرتش الذي يشكل معبراً إلى بحر أزوف وتستخدمه روسيا وأوكرانيا.

واعتبر احتجاز الزورقين الحربيين وزورق القطر أكثر المواجهات خطورة بين البلدين منذ بدء النزاع الأوكراني في عام 2014.

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وقبضت روسيا على 24 بحاراً أوكرانياً أعيدوا إلى بلدهم بعد عملية تبادل للأسرى بين كييف وموسكو في أيلول/سبتمبر.

وكان مسؤولون عن الحدود قالوا الأحد إن السفن ستعاد وعرض تلفزيون محلي صوراً تظهر قطر خفر السواحل الروسي للسفن عبر مضيق كيرتش.

وأكدت موسكو الاثنين أن السفن احتجزت كـ"دليل"، لكن أضافت أن تسليمها بات ممكناً لأن المحققين لم يعودوا بحاجة إليها.

وشددت الخارجية الروسية أن كييف ارتكبت "جرماً" بإصدار أمر لبحاريها بمواصلة "العمليات الاستفزازية".

وأضافت أنها ستواصل "الردّ بحزم على أي استفزاز على حدودها".