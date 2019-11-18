شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل اتفاقيتين إلى اللجان المختصة لمناقشتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على إحالة اتفاقيتين إلى اللجان المختصة لمناقشتهما، بعد عرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذى أكد عدم وجود أى مخالفة للدستور أو القانون فى الاتفاقيتين.

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وأحال المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بشأن اتفاق قرض التمويل الإضافى لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

كما أحال المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والعلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية.