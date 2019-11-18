شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: مفيش حد اشتكى من الفاتورة إلا ردينا عليه.. وأنا مش بكابر والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي، اليوم الاثنين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء.
وأضاف شاكر، أن أحد التحديات الفعلية في القطاع كانت إشكالية "القراءات الجزافية" لذا بذلنا الجهد للتصدي لهذه الإشكالية، متابعا: "أنا مش بكابر، ومفيش حد اشتكي من الفاتورة ولم يتم الرد عليا، وبستقبل شخصياً الشكاوي علي هاتفي".
وتابع شاكر: "تعليماتي واضحة لمواجهة القراءات الخاطئة، ورفد المخطئ على الفور".
وفي السياق ذاته، أهاب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالنواب إرسال أي مشكلات تتعلق بالقطاع في دوائرهم إليه شخصيا لحلها، مستعرضاً تعامله السريع مع شكوى أحد النواب بشأن أعمال صيانة احد المحولات، قائلا : تعاملت علي الفور مع الشكوي التي أرسلها لي النائب علي المحمول، وشكرته.
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