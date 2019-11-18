شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يرحب بطلاب مدارس بولاق الدكرور بالجلسة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بوفد من طلبة وطلاب مدارس بولاق الدكرور الذين حضروا الجلسة العامة المنعقدة الآن. وقال رئيس مجلس النواب، إن المجلس يرحب بالطلبة والطلاب المتواجدين فى المجلس، فى إطار نشر الثقافة البرلمانية بين شباب مصر. Advertisements وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب التصويت نداء بالاسم على مشروع قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض، نظرا لأنه سيسرى بأثر رجعى.

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